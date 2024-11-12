نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو.. ليلى علوي تعلن انتهاء تصوير فيلم «المستريحة» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة ليلى علوي، عبر صفحتها الرسمية علي موقع إنستجرام، انتهاء تصوير مشاهد فيلمها الجديد «المستريحة» والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ليلى علوي تعلن انتهاء تصوير فيلم «المستريحة»

وشاركت ليلي علوي فيديو ظهر فيه فريق عمل فيلم المستريحة يحتفلون بإنتهاء التصوير، وعلقت عليه، «فركش فيلم المستريحة، من كواليس آخر يوم تصوير.. وانتظروا الفيلم قريبا».

قصة فيلم المستريحة

وتدور قصة فيلم المستريحة في إطار اجتماعي كوميدي، وتظهر ليلى خلاله بشخصية شاهيناز وتدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس، فيما تستعين في مهمتها بأبنائها.

أبطال فيلم المستريحة

يضم فيلم المستريحة بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

آخر أعمال ليلى علوي

وكان آخر أعمال ليلى علوي هو مسلسل "دنيا تانية" والذي عرض عام 2022، وشاركها البطولة كل من: مي سليم، فراس سعيد، مجدي كامل، أشرف زكي، وايضا شاركت في فيلم بعنوان "آل شنب"، وجسدت خلاله شخصية (ليلى) التي تعاني من تحكم والدتها في حياتها، ثم يتوفى أحد أفراد العائلة فتسافر برفقة والدتها إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء، ثم تحدث العديد من المفارقات الكوميدية أثناء وجود العائلة الكبيرة.

وشاركت في فيلم "جوازة توكسيك" كان آخر أعمال ليلى علوي السينمائية، والذي جمعها أيضًا بالفنان بيومي فؤاد في إطار كوميدي، ضم مجموعة من الفنانين مثل هيدي كرم، جوهرة، ونورين أبوسعدة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، كما شاركت في فيلم "شوجر دادى"، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.