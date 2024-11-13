العالم اليوم - أمريكا لن تغير سياستها بشأن نقل الأسلحة إلى إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:25 صباحاً - قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن إسرائيل حققت تقدما جيدا، لكنه محدود في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأشارت إلى أنها لن تفرض قيودا على عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل كما هددت قبل شهر إذا لم يتحسن الوضع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل، الثلاثاء، إن التقدم الذي تحقق حتى الآن يجب استكماله ومواصلته، لكننا "في هذا الوقت لم نقم بإجراء تقييم يفيد بأن الإسرائيليين انتهكوا القانون الأميركي".

وأضاف أن القانون يطلب ممن يتلقون الأسلحة الأميركية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وعدم عرقلة تقديم هذه المساعدات.

ومن جهتها، أبلغت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بأن إسرائيل "اتخذت خطوات مهمة لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة".

وقالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: "يجب ألا تتبع إسرائيل سياسة التهجير القسري ولا التجويع في غزة".