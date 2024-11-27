العالم اليوم - تقرير: روسيا مستمرة في خطط نشر "الشيطان 2"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:23 مساءً - أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، يوم الأربعاء، بأن موسكو لا تزال تعمل على نشر صاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات ضمن الخدمة القتالية، على الرغم من التأخيرات والمشكلات التقنية التي واجهت تطويره.

الصاروخ RS-28 Sarmat، المعروف بلقب "الشيطان 2"، مصمم لحمل رؤوس نووية متعددة وقادر على استهداف مناطق بعيدة تشمل الولايات المتحدة وأوروبا.

وشهد مشروع تطوير الصاروخ تأخيرات عديدة ومشكلات أثناء الاختبارات.

وفي وقت سابق من هذا العام، ذكر خبراء الأسلحة أن الصاروخ "سارمات" تعرض لما وصف بـ"فشل كارثي" خلال اختبار إطلاق، ما أدى إلى حدوث حفرة كبيرة في موقع الإطلاق بشمال روسيا.

ورغم هذه التحديات، تؤكد روسيا التزامها بنشر الصاروخ الذي يمثل جزءًا من استراتيجيتها لتعزيز قدراتها النووية بعيدة المدى.