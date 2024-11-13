نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زيزو يتحفظ على عرض الأخدود ورجل أعمال يتدخل لتجديد عقد اللاعب مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن أحمد زيزو لاعب الزمالك، تحفظ على أحاديث الأخدود السعودي لضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

زيزو يتحفظ على عرض الأخدود

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "زيزو رغبته الأولى إكمال مسيرته داخل نادي الزمالك وفي حال استقرار الحال على تجربة الاحتراف ستكون من بوابة أندية القمة لذلك تحفظ اللاعب على أحاديث الأخدود السعودي".

وأضاف:" الزمالك فوض حسين لبيب رئيس النادي بملف زيزو ويتواصل بصفة مستمرة مع والد اللاعب، وربما تشهد الساعات القليلة المقبلة تدخل أحد رجال الأعمال للمساهمة في تجديد عقد اللاعب".

واختتم الغندور:" أبلغ مسئولو نادي الزمالك والد اللاعب بعقد جلسة قريبة للاتفاق فيها على الرتوش النهائية لتجديد عقده".