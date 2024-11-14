وزارة الرياضة تصدر بيانًا عن تطورات إصابة لاعب كفر الشيخ: "توقفت عضلة قلبه"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن آخر المستجدات بشأن الحالة الصحية للاعب محمد شوقي، نجم نادي كفر الشيخ، بعد سقوطه المفاجئ في أرض الملعب خلال مباراة الفريق أمام القزازين في دوري القسم الثاني.

وزارة الرياضة تصدر بيانًا عن تطورات إصابة لاعب كفر الشيخ

أثناء المباراة التي جمعت بين نادي كفر الشيخ والقزازين ضمن منافسات دوري القسم الثاني، تعرض اللاعب محمد شوقي لأزمة صحية مفاجئة، حيث سقط أرضًا بشكل مفاجئ. ووفقًا للتقارير الطبية الأولية، تبين أن شوقي قد تعرض لما يُسمى بـ "بلع اللسان"، وهو ما أدى إلى توقف عضلة القلب.

فور وقوع الحادث، تم التنسيق مع مدير مديرية الشئون الصحية في دمياط، حيث تم إسعاف اللاعب بشكل عاجل ونقله إلى الرعاية المركزة في مستشفى الزرقا المركزي على جهاز تنفس صناعي.

أوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد وجه اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية المطلوبة. كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الدعم الكامل للاعب.

كما أشار الشاذلي إلى أن اللجنة الطبية العليا تواصل تقييم حالة اللاعب بشكل دقيق لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة، وإذا تطلب الأمر، سيتم نقل اللاعب إلى مستشفى آخر. وأكد أنه في حال تحسنت حالته الصحية، ستتم عملية النقل في أسرع وقت ممكن.

خلال المباراة، وفي اللحظات الحرجة التي تلت تعرض اللاعب للأزمة القلبية، تم استخدام جهاز الصدمات الكهربائية داخل الملعب من خلال سيارة الإسعاف الموجودة في الموقع، وذلك لمحاولة استعادة نبض القلب بشكل عاجل.

حتى الآن، تتواصل الجهود الطبية لإنقاذ حياة محمد شوقي وضمان تحسن حالته الصحية. وزارة الشباب والرياضة تواصل متابعة حالته عن كثب، وتؤكد أن كافة الإجراءات الطبية اللازمة تمت وفقًا للمعايير المعتمدة لضمان سلامة اللاعب.