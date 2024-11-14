نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير الأردن بالقاهرة يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى القاهرة، برقية تعزية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها أمس الأربعاء.

وأعرب السفير الأردني في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.