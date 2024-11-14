نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء لبنان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، اتصالًا هاتفيًا من دولة السيد نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان، قدم خلاله خالص التعازي والمواساة في وفاة شقيقة.

وعبر رئيس الحكومة اللبنانية خلال الاتصال الهاتفي عن صادق مواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولعائلته الكريمة، سائلًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.