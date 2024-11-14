زعيم شيعي يدعو لحرق أعلام 3 دول بعد صلاة الجمعة

انت الأن تتابع خبر التقرير اليومي لإدارتي السير والدوريات الخارجية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت الطرق في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية عدداً من الحوادث المرورية البارزة التي أسفرت عن إصابات متعددة.

ووفقًا لتقرير إدراتي السير والدوريات الخارجية، فقد تم التعامل مع حادث تدهور لمركبة نقل مشترك في منطقة السلطاني على الطريق الصحراوي، نتج عنه إصابتان بالغتان وخمس إصابات متوسطة، حيث تم إسعاف المصابين إلى مستشفى الكرك الحكومي لتلقي الرعاية اللازمة.

وفي حادث آخر، تم التعامل مع حادث تصادم على شارع الملكة رانيا بالقرب من الباب الرئيسي للجامعة الأردنية، حيث تسبّب الحادث بعرقلة مؤقتة للحركة، وتم رفع المركبات المتضررة لضمان انسيابية المرور.

وفي إطار المتابعة، أشار تقرير إدارة السير إلى أن كوادر الإدارة تواصل جهودها في إزالة أي معيقات على الطرق، بما في ذلك تقديم المساعدة للمركبات المعطلة وتقديم الخدمات الإنسانية لطالبيها.

كما شددت إدارتي السير والدوريات الخارجية على ضرورة التزام السائقين بقواعد وأولويات المرور، ودعوا إلى توخي الحيطة والحذر خاصة في مناطق أعمال الصيانة على طريق أوتوستراد المفرق الزرقاء وطريق ناعور، للمحافظة على سلامة الجميع والحد من وقوع الحوادث، مع التأكيد على الجاهزية التامة لتقديم المساعدة عند الحاجة، وذلك من خلال الاتصال برقم الطوارئ الموحد 911.