انت الأن تتابع خبر مذبحة جديدة .. المجازر الإسرائيلية تتواصل على مدارس غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين بمحيط مدرسة "حمامة" بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، وفق وسائل إعلام فلسطينية.



واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الجنوبية والشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.



وسقطت عدة قذائف مدفعية وعدد من القنابل الدخانية في محيط دوار "دولة" شرقي حي الزيتون.



وفي شمال القطاع، استشهد وأصيب آخرون جراء إطلاق نار من مسيرة إسرائيلية "كواد كابتر" صوب مواطنين في جباليا النزلة.



واستهدفت غارات إسرائيلية منطقة تل الزعتر، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي نسف المنازل في مدينة جباليا.



وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار بشكل مكثف في حي القصاصيب ومحيط دوار أبو شرخ ومنطقة الصفطاوي.



وفي وسط القطاع، ارتفع عدد الشهداء إلى 6 أشخاص إثر قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة الليلة الماضية.



واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي شمالي مخيم النصيرات، بالتزامن مع إطلاق نار.



وفي جنوب القطاع، استهدفت القوات الإسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب مدرسة "العقاد" بقرية خربة العدس شمال مدينة رفح.



ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 والتي أدت إلى استشهاد 43,712 شخصا و إصابة 103,258، في آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أمس الأربعاء.