انت الأن تتابع خبر المضادات السورية تتصدى لأهداف جوية بحمص وريف دمشق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الخميس، أن المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري تصدت لطائرة مسيرة من دون طيار، في منطقة الأوراس جنوب مدينة حمص، وسط البلاد، فيما سمعت أصوات انفجارات بدمشق.



من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الدفاعات الجوية تصدت لهدف معاد في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص.



وتداول ناشطون صورة للحظة تدمير طائرة مسيرة في أجواء مدينة حمص.



وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن الدفاعات الجوية السورية تعاملت مع طائرتين مسيرتين حاولتا دخول أجواء مدينة حمص من الجهة الجنوبية، وقد تم تدميرهما من دون ورود معلومات عن تسجيل أي أضرار.



وفي وقت لاحق، أفاد مصدر سوري، بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق، من دون ورود تفاصيل إضافية حتى اللحظة، فيما أكدت "سانا" سماع أصوات الانفجارات في محيط دمشق، مشيرة إلى أنه "جار التحقق من طبيعتها".



ونفت مصادر سورية رسمية "وجود عدوان على مدينة السيدة زينب ومحيطها"، مشيرة إلى أن "أصوات الانفجارات يبدو أنها ناتجة عن تصدي وسائط الدفاع الجوي لأجسام معادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي على الحدود مع لبنان".