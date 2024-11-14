نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عرض فيلم "الميراث" بمهرجان القاهرة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعرض اليوم، الفيلم الأمريكي الروائي "الميراث"، ضمن برنامج "صنعت في مصر" وهي أفلام جرى تصويرها في مصر حديثًا، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "الميراث"

تدور أحداثه عندما تكتشف مايا أن والدها سام كان جاسوسًا في يوم من الأيام، تجد نفسها فجأة في قلب مؤامرة دولية.

موعد عرض الفيلم

و ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 101 دقيقة، في تمام الساعة 9 مساءً، بسينما الزمالك 1، وهو من إخراجنيل بيرجر.

و يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.