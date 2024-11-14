نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح أغنية "كأنك سكر".. جنات تطرح "خلصتني" غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المنتجة آلاء لاشين لطرح أغنية "خلصتني" غدًا لطرح أغنية "خلصتني" للمطربة جنات على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتعتبر الأغنية ثاني تعاون يجمعها بعد نجاح أغنية "كأنك سكر" التي طرحت في 21 مايو 2023 وحققت نسب مشاهدات عالية.

موعد طرح الأغنية

ومن المقرر أن تطرح أغنية "خلصتني" يوم 15 نوفمبر من الشهر الجاري عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الاستماع الموسيقية.

أغنية “كأنك سكر”

وتعاونت جنات في أغنية "كأنك سكر" مع الشاعر أحمد عيسى والملحن مدين والموزع يحيى يوسف، ومن إنتاج شركة AH Media Production لـ لآلاء لاشين.

آخر أعمال آلاء لاشين

و يذكر أن آخر أعمال آلاء لاشين هو تعاونها مع الفنان محمد دياب في طرح أغنية "اتدلع"، وهي من كلمات وليد الغزالي، والحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم.

فيلم “قصر الباشا”

و جدير بالذكر إنه انتهت المنتجة آلاء لاشين من تصوير فيلم "قصر الباشا" وتنتظر عرضه في دور العرض السينمائية، وفيلم "قصر الباشا" يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، حول شخصية أحمد حاتم الذي يعمل كاتب روايات بوليسية، ويشارك في بطولة العمل مايان السيد، حسين فهمي، أحمد فهيم، صدقي صخر، نانسي صلاح، نبيل عيسى، وحمزة العيلي، والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة AH Media Production للمنتجة آلاء لاشين.