انت الأن تتابع خبر تألقي بجمالك واعملي لوك جديد صبغ الشعر باللون النحاسي بمكونات طبيعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ترغب كثير من البنات والسيدات في التجديد والسير على أحدث صيحات الموضة ويلجأ الكثير منهم إلى صبغة الشعر بالألوان الجديدة والتغير به حسب كل لون تبع البلاد، ويرغب البنات في صبغ الشعر باللون النحاسي وجميع درجاته حيث أنه من أفضل الألوان الجديدة التي ظهرت في الأيام السابقة ويناسب هذا اللون أصحاب البشرة البيضاء أو البشرة الخمرية ويبحث الكثير منكم عن طريقة صبغته بمكونات طبيعية بدلا من استخدام مواد كيميائية الذهاب إلى صالونات التجميل، تابع معنا أسهل طريقة لصبغ الشعر فيما يلي.

مقادير عمل صبغة الشعر باللون النحاسي

كوب واحد متوسط من الحناء

خمس ملاعق كبيرة من الكركم

علبة صغيرة الحجم من سفن أب

كمية مناسبة من الماء المغلي

طريقة عمل صبغة الشعر باللون النحاسي

أولا نحضر وعاء ونضع به الكركم والحناء والماء المغلي ونقوم بخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، ونترك الخليط لمدة أربع ساعات حتى يختمر جيدا.

ثم نضيف إليه السفن أب تدريجيا حتى نصل إلى القوام الذي نريده.

بعد ذلك نبدأ في فرد الخليط على الشعر بالتساوي ونقوم بتغطية الشعر بكيس بلاستيك ونتركه لمدة أربعة ساعات حتى نحصل على نتيجة أفضل.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء جيدا والشامبو المناسب والحفاظ على الشعر من المكواة والفرد لأنها تؤثر بالسلب على الشعر.

مقادير عمل صبغة الشعر باللون النحاسي باستخدام شاي البابونج

اثنين كوب من الماء

خمسة أكياس من شاي البابونج

طريقة عمل صبغة الشعر باللون النحاسي باستخدام شاي البابونج

أولا نحضر ونضع به الماء على نار متوسطة حتى يغلي جيدا.

ثم نضيف إلى الماء الذي تم غليه أكياس شاي البابونج ونتركه على جنب لمدة دقائق حتى يبرد.

بعد ذلك نقوم بإزالة أكياس شاي البابونج من الماء المغلي ونتركها جانبا.

ثم نقوم بالبدء في توزيع ماء شاي البابونج على الخصلات التي نريد صبغها.

بعد ذلك نقوم بالتعرض لمنطقة بها شمس لمدة ربع ساعة على الأقل حتى نحصل على نتائج أفضل وسريعة.

ثم نقوم بشطف الشعر ونغسله بالشامبو المناسب لمدة ساعة على الأقل.

نصائح صبغ الشعر باللون النحاسي