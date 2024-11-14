الملح وزيت جونسون كنز رباني عظيم من اول استعمال تزيل سواد 20 سنة تبيض الجسم البشرة تجعلها كازجاج

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رياض - احمد صلاح - الملح وزيت جونسون لتفتيح البشرة ،ترغب كل سيدة في الحصول على بشرة ناعمة وصافية وخالية من الجلد الميت، وتستخدم لذلك العديد من المنتجات للوصول إلى تلك النتيجة، ولكن بعد استخدام وصفة الملح وزيت جونسون لتفتيح البشرة، لن تحتاجي لأي منتجات أخرى، لأنك ستحصل على نتيجة رائعة من أول مرة.

طريقة استخدام الملح وزيت جونسون لتفتيح البشرة

أثبتت وصفة الملح وزيت جونسون نتائجها الفعالة في تفتيح البشرة والتخلص من البقع والعلامات والاسمرار الموجود بالبشرة.

مكونات الوصفة

5 ملاعق ملح ناعم

2 ملعقة نشا ذرة

2 ملعقة بودرة تلك (بودرة أطفال).

ملعقة خل أبيض.

ملعقة زيت جونسون للأطفال

ملعقة شاور جيل (شامبو جونسون للأطفال)

ملعقة صغيرة دم غزال (على حسب الرغبة).

طريقة التحضير

طريقة اعداد تلك الوصفة سهلة وبسيطة، وطريقة تحضيرها لا تحتاج أكثر من خمس دقائق، فكل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

أحضري وعاء عميقا، وقوميا بإضافة 5 ملاعق من ملح الطعام الناعم، 2 ملعقة من نشا الذرة، 2 ملعقة من بودرة التلك.

اخلطي جميع المكونات السابقة معًا، حتى تصبح متجانسة تمامًا، وخالية من أي تكتلات.

ثم قومي بإضافة ملعقة من الخل الأبيض، وملعقة كبيرة من زيت جونسون للأطفال بالرائحة المفضلة لكي، وملعقة من التشاور جيل أو شامبو الأطفال.

ثم أعيدي خلط المكونات مرة أخرى، حتى تصبح متجانسة، ويصبح قوامها متماسكا وسهل الفرد.

بعد ذلك يمكنك وضع كمية صغيرة من دم الغزال أو ملون الطعام الأحمر حتى تضيف لكي تورد ولون رائع للبشرة.

طريقة الاستخدام

تستخدم تلك الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة، فكل ما عليك هو استخدامها بطريقة صحيحة وآمنة حتى تحصلي على أفضل النتائج في أسرع وقت:

قومي بالاستحمام بالماء الدافئ، ثم قومي بوضع خلطة الملح وزيت جونسون على بشرة مبللة وخصوصًا على مناطق مثل كعوب القدمين والركب والأكواع والمناطق التي تتعرض لأشعة الشمس باستمرار.

قومي بتدليك مقشر الملح برفق على جميع مناطق الجسم وفي حركات دائرية، بعدها اتركي الوصفة لمدة خمس دقائق ثم اغسليها بالماء الفاتر.

بعد ذلك قومي بتجفيف البشرة، وضعي كمية مناسبة من زيت جونسون لترطيب البشرة والحفاظ على نعومتها.

فوائد زيت جونسون للبشره