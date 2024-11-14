انت الأن تتابع خبر "الأطباء يحذرون" 5 علامات تظهر في جسم الإنسان تدل على تلف الكبد ومخاطر الفشل الكبدي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر الكبد من أهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، حيث يلعب دورا حيويا في إزالة السموم، وإنتاج البروتينات، وتنظيم مستويات الدهون والسكر في الدم، ورغم قدرة الكبد على التعافي جزئيا من بعض الأضرار، إلا أن تدهور حالته قد يؤدي إلى مشاكل صحية جسيمة، من الضروري الانتباه إلى العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى أن الكبد في خطر، حتى يمكن اتخاذ التدابير اللازمة لحمايته.
أبرز علامات تلف الكبد
- يعتبر الكبد من الأعضاء الحيوية التي تلعب دورا رئيسيا في تنقية الجسم من السموم، وتنظيم العمليات الأيضية، وتصنيع البروتينات الضرورية، ومع ذلك، فإن تعرض الكبد للتلف يمكن أن يؤثر سلبا على وظائف الجسم بشكل عام، وتظهر بعض العلامات التي تدل على أمراض الكبد واكتشاف هذه العلامات مبكرا يساعد في التدخل الطبي المناسب للحفاظ على صحة الكبد وتجنب المضاعفات المحتملة،
وهذه العلامات هي:
- حكة الجلد: قد تكون الحكة المزمنة إشارة تحذيرية على مشاكل في الكبد، حيث يمكن أن تتراكم المواد السامة مثل الأملاح الصفراوية في الدم نتيجة لضعف وظيفة الكبد.
- اليرقان (اصفرار الجلد والعينين): يعد اصفرار الجلد والعينين علامة واضحة على مشكلات في الكبد، يحدث ذلك بسبب زيادة مستويات البيليروبين، وهو نتيجة خلل في الكبد يمنع الجسم من التخلص من المواد السامة بشكل فعال، وقد يرتبط هذا العرض بحالات مثل التهاب الكبد أو تليف الكبد.
- الألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن: إذا كنت تشعر بألم غير مبرر في الجانب الأيمن العلوي من البطن، فقد يكون هذا دليلا على التهابات أو تضخم في الكبد، أو ربما يشير إلى حالات أكثر خطورة مثل الأورام أو التليف الكبدي.
- الإرهاق المستمر: الشعور الدائم بالتعب والإرهاق قد ينجم عن ضعف الكبد في إنتاج الطاقة بفعالية، مما يؤثر على نشاط الجسم بشكل عام ويجعلك تشعر بالإجهاد دون سبب واضح.
- تغيرات في لون البول والبراز: البول الداكن أو البني والبراز ذو اللون الشاحب أو الرمادي قد يشيران إلى مشاكل في تدفق الصفراء من الكبد، مما قد يكون علامة على انسداد القنوات الصفراوية أو أمراض الكبد الأخرى.