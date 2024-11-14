انت الأن تتابع خبر "الأطباء يحذرون" 5 علامات تظهر في جسم الإنسان تدل على تلف الكبد ومخاطر الفشل الكبدي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الكبد من أهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، حيث يلعب دورا حيويا في إزالة السموم، وإنتاج البروتينات، وتنظيم مستويات الدهون والسكر في الدم، ورغم قدرة الكبد على التعافي جزئيا من بعض الأضرار، إلا أن تدهور حالته قد يؤدي إلى مشاكل صحية جسيمة، من الضروري الانتباه إلى العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى أن الكبد في خطر، حتى يمكن اتخاذ التدابير اللازمة لحمايته.

أبرز علامات تلف الكبد

يعتبر الكبد من الأعضاء الحيوية التي تلعب دورا رئيسيا في تنقية الجسم من السموم، وتنظيم العمليات الأيضية، وتصنيع البروتينات الضرورية، ومع ذلك، فإن تعرض الكبد للتلف يمكن أن يؤثر سلبا على وظائف الجسم بشكل عام، وتظهر بعض العلامات التي تدل على أمراض الكبد واكتشاف هذه العلامات مبكرا يساعد في التدخل الطبي المناسب للحفاظ على صحة الكبد وتجنب المضاعفات المحتملة،

وهذه العلامات هي: