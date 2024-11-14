انت الأن تتابع خبر ضاع عمرنا واحنا نجهل تماما أهميته ...تناول هذا المشروب كل يوم ليلا كنز ثمين بمثابة درع حصين ضد السرطان .. إوعي تستغني عنه تاني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوجد فوائد رائعة لصحة الجسم وتساعد في الحماية من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان ومشاكل الجهاز الهضمي ومن بينها الزعتر، إليك تأثير تناول منقوع الزعتر على صحة الجسم.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يساعد مشروب الزعتر في تقليل إنتاج الغازات الزائدة وانتفاخ البطن بالإضافة إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي، يعود الفضل في ذلك إلى الزيوت الطيارة الموجودة في العشب والتي تتمتع بخصائص تساعد على طرد الغازات، كما أنه يخفف من آلام المعدة المزعجة بفضل تأثيره كمضاد للتشنج، ويمكن من التخلص من مشاكل عسر الهضم بسهولة.

مكافحة السرطان

يحتوي الزعتر على مركبات فعالة قادرة على منع نمو الأورام السرطانية، كما أن الكارفاكرول الذي يعتبر أحد مكونات الزيت العطري، يمتاز بخصائص مضادة للسرطان مما يجعل الزعتر مضاد محتمل للسرطان، وقد أظهرت دراسة حديثة أن الكارفاكرول الموجود في الزعتر يسهم في تقليل نمو وانتشار سلالتين من خلايا سرطان القولون، بالإضافة إلى أنه غني بأقوى مضادات الأكسدة مما يساعد في حماية الجسم من خطر تكون الخلايا السرطانية الناتجة عن الجذور الحرة.

إنقاص الوزن

يحتوي الزعتر على مركبات كيميائية تسهم في تقليل الشهية بالإضافة إلى أن مادة الثيمول تساهم في تحسين عملية الأيض، مما يساعد على حرق الدهون وخفض الوزن بشكل ملحوظ.

غني بمضادات الأكسدة