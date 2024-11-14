انت الأن تتابع خبر "زارعينها في الغيطان والجناين حوالينا ".. عشبة سحرية تخفض معدل السكر بالدم وتعتبر الحل الأمثل لـ التهاب المفاصـل.. «تساوى ملايين الدولارات وأكتر » والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الناس عن حلول طبيعية تساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم والتخفيف من آلام المفاصل، إذ يعتبر ارتفاع مستوى السكر والتهاب المفاصل من المشكلات الصحية الشائعة ومن الأعشاب التي أثبتت فعاليتها في هذا المجال عشبة الكركم، والتي يطلق عليها البعض “العشبة السحرية” لما تحتويه من فوائد صحية كبيرة.

فوائد الكركم في خفض معدل السكر في الدم

الكركم يحتوي على مركب نشط يعرف بـ”الكركومين”، وهو مضاد أكسدة قوي يعمل على تحسين حساسية الجسم للإنسولين، مما يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وقد أظهرت دراسات علمية أن تناول الكركم بشكل منتظم يساعد في تقليل ارتفاع السكر في الدم ويمنع تقلباته، مما يجعله خيارًا طبيعيًا ممتازًا للأشخاص الذين يعانون من السكري أو هم عرضة للإصابة به.

دور الكركم في علاج التهاب المفاصل

إضافةً إلى تأثيره في خفض معدل السكر، يتميز الكركم بخصائصه المضادة للالتهاب، والتي تجعله فعالًا في تخفيف آلام المفاصل فيعمل الكركومين الموجود في الكركم على تقليل التورم والالتهابات في المفاصل، كما يساعد في تحسين حركة المفاصل وتقليل الشعور بالتيبس، وهو ما يجعله من العلاجات الطبيعية المثلى للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي.

كيفية استخدام الكركم للحصول على الفوائد الصحية

يمكن تناول الكركم بعدة طرق للاستفادة من فوائده الصحية ويوصى بإضافته كتوابل للطعام اليومي مثل الشوربات والصلصات والأرز، أو تحضيره كمشروب ساخن بإضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى كوب من الماء الدافئ أو الحليب ويُفضل تناول الكركم مع قليل من الفلفل الأسود لزيادة امتصاص الجسم للكركومين.

ملاحظات وتحذيرات