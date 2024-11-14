نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعقد 35 ندوة ثقافية لتعزيز التنشئة الإيمانية وبناء الإنسان بالمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت وزارة الأوقاف (35) ندوة بمراكز الثقافة الإسلامية على مستوى الجمهورية، ناقشت فيها موضوع: "التنشئة الإيمانية للشباب" (وشاب نشأ في عبادة الله)، وموضوع: "حسن العشرة بين الزوجين وأثرها في الأسرة" (خيركم خيركم لأهله)، حاضر فيهما نخبة من أساتذة الجامعات، وأئمة وزارة الأوقاف.

جاء ذلك في إطار دور الوزارة في التعريف بالقضايا الدينية والمجتمعية، وغرس القيم النبيلة، وتوعية الشباب بقضايا وطنه وأمته، واستمرارًا لجهودها في تكثيف الأنشطة العلمية والتثقيفية والدعوية، وتنفيذًا للمحور الثالث "بناء الإنسان" الذي أطلقه الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية وتفعيلًا لمبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان". وقد جاءت الندوات على النحو الآتي:

ففي محافظة القاهرة أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بمسجد النور بالعباسية، ومركز الثقافة الإسلامية بمدينتي.

وفي محافظة الجيزة أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية ببين السرايات، ومركز الثقافة الإسلامية بالمحافظة.

وفي محافظة الإسكندرية أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بمحرم بك، ومركز الثقافة الإسلامية بالعجمي.

وفي محافظة القليوبية أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بالمحافظة.

وفي محافظة كفر الشيخ أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بالمحافظة.

وفي محافظة المنوفية أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بالمحافظة.

وفي محافظة الشرقية أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بمسجد الفتح بالزقازيق، ومركز الثقافة الإسلامية بالعاشر من رمضان، ومركز الثقافة الإسلامية بفاقوس.

وفي محافظة الغربية أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بالمحافظة.

وفي محافظة الدقهلية أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بالمحافظة.

وفي محافظة البحيرة أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بالمحافظة.

وفي محافظة دمياط أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بالمحافظة.

وفي محافظة بور سعيد أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بالمحافظة.

وفي محافظة الإسماعيلية أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بالمحافظة.

وفي محافظة السويس أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بالمحافظة.

وفي محافظة البحر الأحمر أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بالمحافظة.

وفي محافظة الوادي الجديد أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بالداخلة، ومركز الثقافة الإسلامية بالمحافظة.

وفي محافظة شمال سيناء أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بالعريش، ومركز الثقافة الإسلامية بالحسنة، ومركز الثقافة الإسلامية ببئر العبد.

وفي محافظة جنوب سيناء أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بالمحافظة.

وفي محافظة مطروح أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بالمحافظة.

وفي محافظة الفيوم أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بالمحافظة.

وفي محافظة بني سويف أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بالمحافظة.

وفي محافظة المنيا أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بالمحافظة.

وفي محافظة أسيوط أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بالمحافظة.

وفي محافظة سوهاج أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بالمحافظة.

وفي محافظة قنا أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بالمحافظة.

وفي محافظة الأقصر أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بالمحافظة.

وفي محافظة أسوان أقيمت الندوة الثقافية بمركز الثقافة الإسلامية بالمحافظة.

وقد أشاد الحاضرون بالندوات، لما تسهم به في بناء شخصية الإنسان ليكون قويًّا، شغوفًا بالعلم والعمران، واسع الأفق، وطنيًّا، منتميًا لوطنه، مقدمًا الخير للإنسانية، فيسعد بما يقدمه من الخير والنفع للناس في بناء الوعي. بذلك تشكل تلك المراكز وأنشطتها منارات إشعاع علمي ومعرفي وثقافي، ترفع مستوى الوعي وتعزز البناء الفكري من أجل نشر رسالة العلم وبث قيم الوحدة والتسامح والمحبة والحوار.