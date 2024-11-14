نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الدكتور مصطفى قطب سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، برقية تعزية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته، التي انتقلت إلى جوار ربها أمس الأربعاء.

وقال الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي في برقيته: “نيابة عن أعضاء مجمع الفقه الإسلامي الدولي وخبرائه ومفكريه، وبالأصالة عن نفسي، نرفع إلى مقام فضيلتكم تعازينا الصادقة ومواساتنا الخالصة في مصابكم الجلل، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيدتكم بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته مع الصالحين والأبرار، كما نبتهل إلى الله -عز وجل- أن يلهم فضيلتكم والأسرة الكريمة الصبر والسلوان.”