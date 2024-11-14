نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر بالتعليم: فتح التسجيل الإلكتروني لاستمارة الشهادة الإعدادية خلال أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر خاصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة دخول امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، خلال أيام.

وطالبت المصادر، المدارس الإعدادية والمسؤل الإلكتروني بكل مدرسة، بمتابعة التسجيل الإلكتروني للطلاب لدخول الاختبارات.

وشددت المصادر، على ضرورة الانتهاء من تسجيل البيانات الإلكترونية للطلاب قبل بداية الشهر المقبل، لتجهيز لجان الامتحانات.

من جانبه، قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، بجولة تفقدية للمدرسة المصرية اليابانية بإدارة الشروق التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية بها.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ة نيفين حمودة مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.

وحرص الوزير، خلال الجولة، على الاطلاع على مختلف مرافق المدرسة، والتى تضم 8 فصول دراسية لمراحل رياض الأطفال والابتدائى.