أخبار اليمن : 3287 شهيداً منذ بدء العدوان على لبنان

3287 شهيداً منذ بدء العدوان على لبنان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكتوبر 2023، إلى 3287 شهيداً و14222 مصاباً.
وأفادت الوزارة، في بيان اليوم، بأن غارات العدو الإسرائيلي، أمس، أسفرت عن 44 شهيداً و88 جريحًا.
تجدر الإشارة إلى أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن منذ نهاية سبتمبر الماضي، زادت وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.
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