نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: صفحات السوشيال ضربت لي تصريح كاذب عن صلح الشيبي مع حسين الشحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن هناك تصريحات تم تداولها على لسانه على صفحات السوشيال ميديا، بأن صلح محمد الشيبي مع حسين الشحات تسبب في غضب جماهير الزمالك وهذا الكلام ليس لها أساس من الصحة ولم يصدر عني.

ماذا قال خالد الغندور عن إشاعات السوشيال ميديا

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "هناك تصريحات تم نسبها لي من بعض صفحات السوشيال ميديا ضد الشيبي وحسين الشحات".

وتابع: "تحدثت عن تصالح الشحات والشيبي واشدنا بما حدث في برنامجنا هنا على الهواء مباشرًة".

وأكمل: "هناك لجان إلكترونية يتم تحريكها من خلال أحد الأشخاص ويتم توزيع "سكربت" على بعض الصفحات".

واختتم: "هناك كذب وافتراء ويتم انتشار تصريحات من وحي الخيال بسبب تلك اللجان الإلكترونية ومن يحركها".