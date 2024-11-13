الرياضة

محمد مصيلحي: أديت رسالتي باحترام مع الاتحاد السكندري.. والضغوط تمنعني من الاستمرار

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن رضاه الكبير على فترة توليه لرئاسة نادي الاتحاد السكندري.

محمد مصيلحي: أديت رسالتي باحترام مع الاتحاد السكندري

وقال محمد مصيلحي في تصريحاته مع الإعلامي خالد الغندور: "أنا أعشق نادي الاتحاد ولكن تأتي عليك فترة من الفترات تكون الضغوط أكبر منك وتمنعك من الاستمرار  وأديت رسالتي باحترام وعلى أكمل وجه وأقدر دعم الجماهير ومطالب المحبين باستمراري".

وتابع:"حبي لنادي الاتحاد وجماهيره السبب في ضخي لمبالغ مالية والتعاقدات القوية التي شهدتها الفترة الماضية".

وشدد: "أنا من أعلم الخريطة الخاصة بفريق الكرة وأنا المتحكم في الصفقات لذلك هناك من يلومني على رحيل مابولولو ولكن نحن نعلم جيدًا ماذا نفعل".

وأسطرد: "الرياضة صناعة صعبة والأموال المالية حاليا صعبة جدًا واللاعب لو قولت له صباح الخير هيقولك عايز ٥ مليون جنيه".

وواصل: "الاتحاد نادي اجتماعي ويهتم بكل الألعاب وأوجه الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر لنا".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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