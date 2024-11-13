محمد مصيلحي: أديت رسالتي باحترام مع الاتحاد السكندري.. والضغوط تمنعني من الاستمرار

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن رضاه الكبير على فترة توليه لرئاسة نادي الاتحاد السكندري.

محمد مصيلحي: أديت رسالتي باحترام مع الاتحاد السكندري

وقال محمد مصيلحي في تصريحاته مع الإعلامي خالد الغندور: "أنا أعشق نادي الاتحاد ولكن تأتي عليك فترة من الفترات تكون الضغوط أكبر منك وتمنعك من الاستمرار وأديت رسالتي باحترام وعلى أكمل وجه وأقدر دعم الجماهير ومطالب المحبين باستمراري".

وتابع:"حبي لنادي الاتحاد وجماهيره السبب في ضخي لمبالغ مالية والتعاقدات القوية التي شهدتها الفترة الماضية".

وشدد: "أنا من أعلم الخريطة الخاصة بفريق الكرة وأنا المتحكم في الصفقات لذلك هناك من يلومني على رحيل مابولولو ولكن نحن نعلم جيدًا ماذا نفعل".

وأسطرد: "الرياضة صناعة صعبة والأموال المالية حاليا صعبة جدًا واللاعب لو قولت له صباح الخير هيقولك عايز ٥ مليون جنيه".

وواصل: "الاتحاد نادي اجتماعي ويهتم بكل الألعاب وأوجه الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر لنا".