رئيس هيئة الرعاية الصحية: استحداث 7 أقسام إكلينيكية جديدة بمجمع السويس الطبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 09:32 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: مجمع السويس الطبي الأول من نوعه في محافظات القناة أنشئ على مساحة 35 ألف متر مربع بتكلفة 3 مليارات جنيه

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مجمع السويس الطبي يمثل نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية لأهالي محافظة السويس وإقليم القناة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مجمع السويس الطبي يعمل بطاقة استيعابية 427 سرير و109 رعايات مركزة و64 عيادات خارجية و70 ماكينة للغسيل الكُلوي و16 غرفة للعمليات و54 حضّانة ولأول مرة إطلاق منصة رقمية لأنظمة إدارة المباني (BMS) باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI)

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 700 ألف خدمة طبية وعلاجية بمجمع السويس الطبي لـ 300 ألف متردد حتى الآن مع إجراء 375 ألف خدمة تشخيصية و5500 عملية جراحية متقدمة و702 قسطرة تداخلية و309 عمليات تُجرى لأول مرة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مجمع السويس الطبي يواصل تقديم خدمات طبية متقدمة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز جودة الرعاية الصحية

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن استحداث 7 أقسام إكلينيكية جديدة بمجمع السويس الطبي، التابع للهيئة في محافظة السويس، إحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن الأقسام الإكلينيكية المستحدثة تشمل أقسام جراحات "العمود الفقري"، و"الأوعية الدموية"، و"القلب"، و"الصدر"، و"المخ والأعصاب"، و"الرمد"، و"وحدة السكتة الدماغية". ويأتي هذا التطوير في إطار سعي الهيئة المستمر لتقديم خدمات طبية متقدمة وشاملة لأهالي محافظة السويس وإقليم القناة.

وأضاف الدكتور السبكي، أن مجمع السويس الطبي يُعد الأول من نوعه في محافظات القناة، حيث تم إنشاؤه على مساحة 35 ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه. ويعكس هذا المشروع نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية بالمنطقة، إذ يسعى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المواطنين الصحية بكفاءة عالية.

وأشار الدكتور السبكي، إلى أن المجمع يعمل بطاقة استيعابية كبيرة تصل إلى 427 سريرًا، منها 109 أسرّة للرعاية المركزة، بالإضافة إلى 64 عيادة خارجية، و70 ماكينة للغسيل الكلوي، و16 غرفة عمليات، و54 حضّانة.

وأضاف الدكتور السبكي، أن المجمع الطبي يشمل منصة رقمية متطورة لإدارة المباني (BMS) باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتُعد هذه المنصة الأولى من نوعها في المنشآت الصحية التابعة للهيئة. وتتيح هذه المنصة مراقبة نسب الإشغال الحجوزات بفعالية، إضافةً إلى التحكم الآمن في التكييف المركزي، ومراقبة حية لمعدلات استهلاك الموارد المختلفة. كما تدعم المنصة الالتزام بالتباعد ومعايير مكافحة العدوى، وتوفر نظام إنذارات لضغوط الغازات الطبية ومستشعرات للحرارة، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة داخل المجمع.

وأوضح الدكتور السبكي، أن المجمع قدم حتى الآن أكثر من 700 ألف خدمة طبية وعلاجية لما يقرب من 300 ألف متردد، شملت حوالي 375 ألف خدمة تشخيصية، بالإضافة إلى إجراء 5500 عملية جراحية متقدمة، و702 قسطرة تداخلية، و309 عمليات تُجرى لأول مرة، مما يعزز دور المجمع كركيزة أساسية في تحسين جودة الرعاية الصحية بإقليم القناة.

وأكد الدكتور السبكي، على استمرار الهيئة في دعم وتطوير خدمات الرعاية الصحية باستخدام أحدث التقنيات الطبية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في خدمة المواطنين، وفقًا لرؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق الاستدامة والريادة في القطاع الصحي بمصر.