سويلم يتابع تقييم إسبوع القاهرة السابع للمياه والإطار العام لخطة عمل إسبوع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 09:32 صباحاً - - عرض مقترحات لتعزيز مشاركات الأفراد والمنظمات فى الإسبوع لإثراء النقاشات وتحسين مستوى الأبحاث العلمية وتعزيز دور الشركات المشاركة بالمعرض

- الدكتور سويلم يوجه بإضافة عناصر للابحاث العلمية بما يجعلها اكثر تميزا وفائدة

- بحث مقترحات لتطوير الجلسات العامة و رفيعة المستوى ، وتطوير مسار افريقي يقام بشكل سنوي خلال الإسبوع القاهرة للمياه

- التوجيه بتحديث المنصة الإلكترونية للإسبوع ، وعمل تطبيق للمنصة على التليفون المحمول

- تفعيل نموذج تسجيل للشركات المشاركة بالمعرض على الصفحة الرسمية للإسبوع

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمناقشة تقييم ما تحقق خلال فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه ٢٠٢٤ ، وعرض الإطار العام لخطة العمل المقترحة لعقد فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه ٢٠٢٥ .

وخلال الإجتماع تم عرض عدد من المقترحات التى تهدف لتعزيز المشاركات من الأفراد والمنظمات فى فعاليات الإسبوع المختلفة مثل الجلسات وورش العمل والمسابقات والمعرض ، بهدف تعظيم الإستفادة من هذا المؤتمر الدولى الهام وإثراء النقاشات الجارية فى الجلسات ، وتحسين مستوى الأبحاث العلمية المقدمة من الباحثين والمتخصصين ، وتعزيز دور الشركات التى تقوم بعرض ابتكاراتها بالمعرض المقام ضمن فعاليات الإسبوع .

وقد وجه الدكتور سويلم بإضافة اثنين من العناصر للابحاث العلمية المقدمة فى المسابقات العلمية بما يجعلها اكثر تميزا وفائدة بقيام الباحث بشرح عناصر الاختلاف بين البحث المقدم منه والطرق التقليدية المتبعة ، مع عمل مقارنة مالية توضح الفارق بين تكلفة تنفيذ البحث الخاص به والطرق التقليدية المتبعة حاليا ، كما وجه سيادته بتبكير المواعيد الخاصة بالتقديم للمسابقات لإتاحة الفرصة للباحثين واللجنة العلمية للإسبوع للمزيد من البحث والدراسة .

كما وجه سيادته ببحث مقترحات لتطوير الجلسات العامة والجلسات رفيعة المستوى ، وتطوير مسار افريقي يقام بشكل سنوي خلال إسبوع القاهرة للمياه ، وتقديم المواعيد الزمنية المقررة لإعداد مسودة الورقة المفاهيمية للجلسات ، والاسراع بالترتيبات الخاصة بدعوات مديري الجلسات والمتحدثين في الجلسات العامة ورفيعة المستوى وكذلك الوزراء ورؤساء المنظمات والشخصيات العامة ، وأيضا تقديم مواعيد إصدار المطبوعات والتقارير والكتيب الخاصة بالاسبوع .

كما وجه الدكتور سويلم بإستمرار تفعيل وتحديث المنصة الإلكترونية الخاصة بإسبوع القاهرة للمياه ، والإنتهاء من عمل تطبيق للمنصة على التليفون المحمول لتسهيل الدخول على المنصة الإلكترونية .

وبالنسبة للمعرض .. وجه الدكتور سويلم بتفعيل نموذج تسجيل للشركات المشاركة بالمعرض على الصفحة الرسمية للإسبوع .