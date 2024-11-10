نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب إطلالة.. نسرين طافش تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة نسرين طافش محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب مشاركتها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

سبب تصدر نسرين طافش التريند

ونشرت نسرين، صورا وفيديو ترقص فيه، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلاله الأنظار، واستعرضت إطلالتها بفستان أصفر طويل.

إطلالة نسرين طافش

وظهرت نسرين طافش بفستان من اللون الأصفر بكتف واحد وبفتحة أمامية طويلة كشفت عن ساقها، وتركت شعرها ينسدل مموجا على متفها مع مكياج بألوان مناسبة للإطلالة.

أحدث اعمال نسرين طافش

ومن ناحية اخري، انشغلت نسرين طافش الفترة الماضية في تصوير مسلسل "دون مقابل "مع هاني رمزي، داليا البحيري عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، خالد سليم، أيمن عزب، محمد أبو داود، إنتاج محمد فوزي، إخراج جمال عبد الحميد.

قصة مسلسل «دون مقابل»

ويتناول مسلسل «دون مقابل»، بطولات رجال الأمن في مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار اجتماعي تراجيدي جديد على هاني رمزي، ويعتبر المسلسل تجربة درامية بعيدا عن الكوميديا للفنان هاني رمزي التي تميز بها خلال السنوات الماضية،يبتعد خلاله هاني رمزي عن تقديم الأدوار الكوميدية التي برع بها على مدار مسيرته الفنية الطويلة.

أخر أعمال نسرين طافش

وكان أخر أعمال نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

قصة فيلم بنقدر ظروفك

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا في منطقة شعبية، وتضم أكثر من قصة حب، تجمع إحداها بين النجم أحمد الفيشاوي والنجمة مي سليم، وإعجاب من طرف الفنان محمود حافظ بالفنانة نسرين طافش، بالإضافة إلى إعجاب متبادل بين الفنان محمد محمود والفنانة عارفة عبد الرسول.