للسياح.. تجنبوا السفر إلى هذه الدول في الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - أهمية اختيار الوجهة السياحية المناسبة في فصل الشتاء

السفر خلال فصل الشتاء يمكن أن يكون تجربة رائعة وفرصة للاستمتاع بأجواء مختلفة عن بقية العام. لكن ليس كل الوجهات السياحية تناسب هذا الوقت من العام، فبعض البلدان قد تعاني من ظروف جوية قاسية أو صعوبة في التنقل بسبب الثلوج والأمطار الغزيرة. لذا من المهم الانتباه عند التخطيط للسفر خلال هذه الفترة من العام.

دول يجب تجنبها في الشتاء

1. روسيا

تُعرف روسيا بصقيعها القارس خلال فصل الشتاء. حيث تنخفض درجات الحرارة في بعض المناطق إلى أقل من -30 درجة مئوية، مما قد يجعل التنقل واستكشاف المدن أمرًا مرهقًا للغاية، بل وخطيرًا أحيانًا.

2. كندا

رغم أن كندا تقدم مناظر طبيعية شتوية خلابة، إلا أن تساقط الثلوج بكثافة يعوق الحركة، ويتعذر السفر في بعض الأحيان بين المدن أو حتى التنقل داخل المدينة الواحدة، خصوصًا في المناطق الشمالية.

3. الدول الإسكندنافية

رغم سحر الأضواء الشمالية في هذه الدول، تظل برودة الطقس وتكدس الثلوج عوامل غير مشجعة لبعض السياح. طرق النقل قد تصبح غير آمنة بسبب الجليد، مما يجعل السفر مغامرة غير مضمونة العواقب.

البدائل المناسبة للسفر في الشتاء

إذا كنت تبحث عن مغامرة شتوية آمنة وملهمة، هناك العديد من الوجهات التي تقدم تجربة شتاء مبهجة دون مخاطر الطقس السيئ.

جنوب أوروبا: مثل إسبانيا والبرتغال، حيث الطقس معتدل ويمكنك الاستمتاع بالمعالم الثقافية والطبيعية.

دول أمريكا الجنوبية: مثل الأرجنتين وتشيلي، حيث يكون الصيف في تلك المنطقة، وتقدم العديد من الأنشطة في الهواء الطلق.

الشرق الأوسط: بعض الدول مثل الإمارات وعُمان تقدم تجارب شتوية دافئة، مع العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية.

في الختام، عند التخطيط لرحلتك الشتوية، تذكر دائمًا التحقق من الظروف الجوية السائدة في الوجهة المرجوة. التحضير الجيد يمكن أن يضمن لك تجربة سفر آمنة وممتعة، ويجنبك التعرض للمواقف غير المتوقعة بسبب الطقس القاسي.