نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد..الصورة الأولى للنجم العالمى جون سينا من الموسم الثانى لمسلسل Peacemaker في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشفت شبكة HBO Max عن أول صور للنجم العالمى جون سينا من الموسم الثانى لمسلسل Peacemaker، والذى سيعلن عن موعد طرحه قريبا.



وكان قد حصل مسلسل Peacemaker على تقييم وصل إلى 94% من قبل 71 ناقدًا عالميًا، و85% من قبل 937 مشاهدًا من خلال موقع Rotten Tomatoes، العمل الذى طرح على منصة HBO Max في 13 يناير من عام 2022.

وقام ببطولة مسلسل Peacemaker المصارع والممثل العالمى جون سينا، ومن تأليف وإخراج جيمس جان وإنتاج بيتر سافران من خلال DC FanDome.

حيث يستكشف مسلسل Peacemaker أصول الشخصية التي لعبها جون سينا لأول مرة في فيلم The Suicide Squad، لـ جيمس جن والذى طرح خلال العام الجارى 2021، وهو رجل مغرور بشكل مقنع، ولكنه يؤمن بالسلام بأي ثمن، بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين يجب أن يقتلهم للحصول عليه.

أبطال مسلسل Peacemaker الموسم الثاني



المسلسل من بطولة جون سينا في دور صانع السلام، ودانييل بروكس في دور أديبايو، وفريدي ستروما في دور الحارس، وجنيفر هولاند في دورهاركورت، وستيف أجي في دور إيكونوموس، وتشوكودي إيوجي في دور ميرن، وروبرت باتريك في دور أوجي سميث.