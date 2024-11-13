نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 قبل الجولة الخامسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الآسيوية عن ترتيب مجموعات منتخباتهم المفضلة ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي ترتيب مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 قبل انطلاق الجولة الخامسة. أبرز مواعيد الجولة الخامسة الخميس 14/11 السعودية ضد أستراليا 11:10 إيران ضد كوريا الشمالية 2:00. البحرين ضد الصين 4:00. الكويت ضد كوريا الجنوبية 4:00. فلسطين ضد عمان 6:00. العراق ضد الأردن 6:15. ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2026 الأولى 1- إيران 10 نقاط 2- اوزباكستان 10 نقاط 3- الامارات 4 نقاط 4- قطر 4 نقاط 5-قرغيزستان 3 نقاط 6- كوريا الشمالية نقطتين الثانية 1- كوريا الجنوبية 10 نقاط 2- الأردن 7 نقاط 3- العراق 7 نقاط 4- عمان 3 نقاط 5-الكويت 3 نقاط 6- فلسطين نقطتين الثالثة 1- اليابان 10 نقاط 2- استراليا 5 نقاط 3- السعودية 5 نقاط 4- البحرين 5 نقاط 5- اندونيسيا 3 نقاط 6- الصين 3 نقاط القنوات الناقلة لمباريات تصفيات آسيا تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات تردد القناة 11566. - عمودي. - معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3. تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات تردد 11054. - أفقي. - معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3.