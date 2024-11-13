العالم اليوم - 1.4 مليار دولار أرباح أسترازينيكا في الربع الثالث.. نمو بـ4%

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:25 صباحاً - ارتفعت أرباح شركة أسترازينيكا البريطانية للأدوية، مما أدى لتحسن التوقعات بشأن أدائها خلال العام الجاري بأكمله.

وقد سجلت الشركة أرباحا خلال الربع الثالث بلغت 1.43 مليار دولار، وبنسبة نمو على أساس سنوي بـ 4 بالمئة، مقارنة بـ 1.37 مليار دولار العام الماضي. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 21 بالمئة ليصل إلى 13.6 مليار دولار. وبلغت مبيعات المنتجات حوالي 13 مليار دولار مقارنة بـ 11 مليار دولار العام الماضي. ورفعت أسترازينيكا من توقعاتها بالنسبة لنتائجها خلال العام المالي 2024.

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