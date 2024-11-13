نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دليل دعم مربي الماشية في السعودية: الشروط، أسباب وقف الدعم وطريقة تقديم الاعتراض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتبر برنامج دعم مربي الماشية في المملكة العربية السعودية إحدى المبادرات الرائدة لتعزيز استدامة قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي الوطني. يقدم البرنامج دعمًا ماليًا مباشرًا لمستحقيه من المربين، مما يساعدهم في تخفيف التكاليف وتعزيز استثماراتهم في مجال تربية الماشية. ولضمان استمرارية الاستفادة من هذا الدعم، يجب على المتقدمين استيفاء عدد من الشروط التي تضمن التزامهم بالمهنة وتطبيق معايير الجودة المعتمدة.

شروط استحقاق دعم مربي الماشية

للحصول على دعم برنامج مربي الماشية، يلزم توافر الشروط التالية:

الجنسية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاملًا لبطاقة التنقل، ومقيمًا دائمًا داخل المملكة. العمر: ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا. ملكية الماشية: يجب أن يكون من صغار مربي الماشية ويمتلك ما بين 50 و500 رأس. عدم العمل: ألا يكون موظفًا في القطاعين العام أو الخاص. السجل القانوني: ألا يكون المتقدم سجينًا أو موقوفًا أو مقيمًا دائمًا في مراكز الإيواء. البطاقة الصحية البيطرية: يجب أن تكون البطاقة سارية المفعول. التقيد بالمعايير الصحية: الالتزام بالشروط الصحية والفنية المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة. الحساب البنكي: امتلاك حساب بنكي نشط ومسجل في البوابة الإلكترونية للبرنامج. التقديم الإلكتروني: يجب تقديم طلب الدعم عبر البوابة الإلكترونية أو تطبيقات الجوال المعتمدة.

أسباب وقف دعم مربي الماشية

توجد عدة أسباب قد تؤدي إلى وقف الدعم عن المستحقين، من بينها:

عدم تقديم الوثائق اللازمة لإثبات الاستحقاق.

لإثبات الاستحقاق. وفاة المستفيد ، حيث يتوقف الدعم تلقائيًا.

، حيث يتوقف الدعم تلقائيًا. العجز عن ممارسة المهنة ، مما يجعل المستفيد غير مؤهل.

، مما يجعل المستفيد غير مؤهل. الإخلال بشروط الاستحقاق .

. إدخال معلومات غير دقيقة أو مضللة .

. الدخل الشهري: في حال تجاوز الدخل الشهري للمستفيد 6000 ريال سعودي.

في حالة حدوث أي من هذه الأسباب، يمكن إيقاف الدعم، إلا أن البرنامج يتيح للمستفيدين حق الاعتراض في حال استيفاء الشروط.

طريقة تقديم اعتراض على دعم ريف

لتقديم طلب اعتراض على دعم ريف، يمكن اتباع الخطوات التالية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة ريف. تسجيل الدخول: أدخل بياناتك، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور. اختيار الخدمات الإلكترونية: بعد الدخول، اختر الاعتراض على نتيجة الأهلية. ملء الاستمارة: ستظهر استمارة يجب تعبئتها بالبيانات المطلوبة. التأكيد والتقديم: بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على “تقديم الطلب”.

سيتم الرد على طلب الاعتراض إما بالقبول أو الرفض، وستتلقى القرار عبر حسابك في المنصة.