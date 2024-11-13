7 نصائح لتنظيف السجاد والحفاظ عليه بعد فرشه

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - العناية بالسجاد: خطوات بسيطة لتحقيق نتائج مذهلة

عندما تقوم بتغيير أو إضافة سجادة جديدة في منزلك، فإن الاهتمام بنظافتها والحفاظ على جمالها يعد خطوة ضرورية للحفاظ على الأجواء الرائعة في المنزل. السجاد يمكن أن يكون مركزًا لجمال الديكور أو مصدرًا للإحباط إذا لم يتم الاعتناء به بشكل صحيح. إليك بعض النصائح العملية للتأكد من أن السجاد الخاص بك سيبقى نظيفًا وجميلًا لسنوات عديدة.

1. استخدام المكنسة الكهربائية بانتظام

من أهم الخطوات في برنامج تنظيف السجاد هو استخدام المكنسة الكهربائية بانتظام. فهذا يساعد على إزالة الأتربة والقطع الصغيرة التي قد تسبب تلف الألياف مع مرور الوقت. حاول تخصيص وقت معين لكل أسبوع لتمشيط السجاد بالمكنسة الكهربائية، ولا تنسَ الزوايا والأماكن التي يصعب الوصول إليها.

2. التعامل مع البقع فورًا

البقع غير المتوقعة يمكن أن تحدث في أي وقت، سواء كانت من المشروبات أو الطعام أو غيرها من المصادر. لهذا، من المهم أن تتعامل مع البقع فور حدوثها. استخدم منشفة نظيفة وماء فاتر للضغط على البقعة دون فركها، كما يمكنك استخدام منظف خاص بالسجاد إذا لزم الأمر.

3. الاستعانة بمختصون في تنظيف السجاد

على الرغم من أن التنظيف المنزلي مهم، إلا أن التنظيف الاحترافي يمكن أن يقدم للسجاد تنظيفًا عميقًا ويساعد في الحفاظ على ألوانه ونسيجه. يُوصى بالاستفادة من خدمات التنظيف المهنية كل ستة أشهر إلى عام لتحقيق نتائج أفضل.

4. وضع الحماية المناسبة للسجاد

استخدام الألواح الواقية تحت الأثاث الثقيل يمكن أن يحول دون تشوه السجاد. كما يمكنك استخدام المدخلات أو حوامل الأحذية لتقليل دخول الأوساخ والغبار إلى المنزل، والذي يمكن أن يتراكم على السجاد.

5. تهوية السجاد وتجديد الهواء

التهوية الجيدة لكل من المنزل والسجاد يمكن أن تساعد في تقليل الروائح والرطوبة المحتبسة. إذا أمكن، اخرج السجاد إلى الخارج لتجديد الهواء تحت أشعة الشمس، فإنه يساعد في القضاء على الجراثيم والروائح.

6. تنظيم الأحذية في المنزل

اجعل من عادة العائلة ان تبقى الأحذية عند المدخل. هذا بسيط لكنه فعال للغاية في تقليل كمية الغبار والأوساخ التي تدخل إلى المنزل وتعلق بالسجاد.

7. قلب وتدوير السجاد بانتظام

قلب السجاد بشكل دوري يمكن أن يساعد في الحفاظ على توزّع متساوي للاهتراء. إذا كان هناك جزء من السجاد يستخدم بشكل أكثر كثافة عن الأجزاء الأخرى، قم بتدوير السجاد للتأكد من أن عمره يمتد بالتساوي.

في النهاية، تذكر أن تنظيف السجاد والحفاظ عليه ليس مجرد عمل روتيني، بل هو استثمار في جمال منزلك وراحتك. استخدم هذه النصائح لجعل منزلك مكانًا صحيًا ومبهجًا للعيش.