نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - فرص عمل في السعودية: وظائف شاغرة في شركة بي إيه إي سيستمز بمختلف التخصصات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز (BAE Systems) في السعودية عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية المميزة عبر موقعها الإلكتروني، تستهدف السعوديين من حملة البكالوريوس والماجستير. تأتي هذه الوظائف كجزء من جهود الشركة لتعزيز التوظيف واستقطاب كفاءات وطنية في مجالات متقدمة.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز

تركز الشركة على توظيف كوادر مؤهلة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والجغرافيا المكانية، وتتنوع الفرص المتاحة لتشمل أدوارًا عديدة مثل:

أخصائي برمجة نظم المعلومات الجغرافية رئيس قسم تقنية المعلومات مدير مشروع الجغرافيا المكانية أخصائي الاستشعار عن بعد مدير رسم الخرائط والرسوم البيانية مدير برنامج الجغرافية المكانية

وتضم الوظائف أيضًا تخصصات متعلقة بالتصوير الفوتوغرافي ورسم الخرائط الرقمية، وتتطلب هذه الأدوار مهارات تحليلية ومعالجة رقمية عالية. بعض الأدوار تشمل:

أخصائي أول التصوير الفوتوغرافي : مسؤول عن التقاط وتحليل الصور الجوية باستخدام أدوات تقنية لدعم قرارات المشاريع.

: مسؤول عن التقاط وتحليل الصور الجوية باستخدام أدوات تقنية لدعم قرارات المشاريع. أخصائي أول رسم الخرائط الرقمية : يتولى تطوير خرائط دقيقة لدعم مشاريع الشركة.

: يتولى تطوير خرائط دقيقة لدعم مشاريع الشركة. مدير رسم الخرائط والرسوم البيانية: يشرف على إنتاج رسوم بيانية تلبي احتياجات المشاريع.

التقديم على وظائف بي إيه إي سيستمز السعودية

أعلنت الشركة أن التقديم مفتوح عبر موقعها الإلكتروني ابتداءً من 12 نوفمبر 2024 ويستمر حتى 26 نوفمبر 2024. وتشمل قائمة الوظائف مجالات متطورة تتيح الفرصة للكوادر السعودية للانضمام إلى بيئة عمل تدعم الابتكار والتطوير.