اليابان تعيد تشغيل مفاعل نووي بعد توقفه في محطة أوناغاوا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

شهدت محطة أوناغاوا النووية في محافظة مياجي شمال شرق اليابان، والتي تضررت بشدة جراء زلزال وتسونامي عام 2011، خطوة جديدة نحو التعافي مع إعلان الشركة المشغلة عن إعادة تشغيل المفاعل اليوم الأربعاء.

وكان المفاعل قد بدأ العمل في أواخر أكتوبر الماضي، ليكون أول مفاعل يعمل في شرق اليابان منذ الكارثة المدمرة. إلا أنه تم إيقاف المفاعل مؤقتاً في بداية نوفمبر الجاري بسبب عطل فني في أحد الأجهزة، حيث أن صامولة لم يتم تثبيتها بشكل صحيح في أحد أنابيب التوجيه داخل المفاعل، مما أدى إلى تعطل الجهاز.