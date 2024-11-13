نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ" دوت الخليج الفني" أحمد المالكي يُشعل الساحة بأغنية جنات الجديدة (،م(حوار) في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - في خطوة فنية جديدة تُضاف إلى مشواره المليء بالنجاحات، أعلن الشاعر المبدع أحمد المالكي عن ترويجه لأغنيته الجديدة خلصتني" التي تُغنيها الفنانة المتألقة جنات. تُعد هذه الأغنية بمثابة تجربة فريدة تجمع بين كلمات المالكي المعبرة وألحان محمدي الساحرة، مما يجعلها واحدة من أكثر الأعمال انتظارًا في الساحة الغنائية.

وفي حوار خاص لموقع دوت الخليج الفني كشف لنا الشاعر احمد المالكي عن تفاصيل الأغنية، وغيرها من الأمور

نص الحوار

ما هي أحدث أعمالك مع المطربة جنات؟

أتعاون مع المطربة جنات من خلال أغنية خلصتني ، وتعد أغنية درامية رتم المقسوم القاعد

الحان محمدي توزيع احمد امين، انتاج ايه اتش برودكشن الاء لاشين،ميكس وماستر:م. محمد صقر،منتج منفذ: رامز سليمان.



كيف تختلف كتابتك للكلمات عند التعاون مع فنانين مثل جنات. هل يتغير أسلوبك أو رؤيتك؟

انا بكتب وجهة نظري اللي انا شايفها وبكون مش موجه الاغنيه لحد معين.

كيف يؤثر تنوع الأنماط الموسيقية لكل فنان في صياغة الكلمات؟ هل تستلهم من الأنماط الموسيقية المختلفة؟



كل نمط ورتم موسيقي طبعا ليه اللغه والصياغه اللي تليق بيه، زي مثلا الاغنيه المقسوم في الغالب بتكون كلام شقي وخفيف، والدراما بتكون العكس، واغاني الحب الهاديه بيكون كلامها بسيط عشان ينفع كل الناس يهدوه لبعض.



تُظهر خلصتني عمق المشاعر الإنسانية بأسلوب فني متجدد، مما يُنذر بنجاح ساحق للأغنية في الأسواق. يتوقع أن تُحقق الأغنية شهرة واسعة بفضل التعاون المثمر بين المالكي وجنات، اللذان يحظيان بشعبية كبيرة في الوطن العربي.

مسيرة أحمد المالكي: شاعر النجوم

يُعتبر أحمد المالكي واحدًا من أبرز الشعراء في الساحة العربية، حيث تميزت مسيرته بالتعاون مع كوكبة من النجوم. انطلقت مسيرته في كتابة الكلمات منذ سنوات، واستطاع أن يكتب أغاني لعمالقة مثل عمرو دياب ونانسي عجرم ورامي جمال وفضل شاكر،وشيرين عبد الوهاب مما جعله يحظى باحترام وتقدير كبيرين في الوسط الفني.

أسلوب المالكي الفريد وقدرته على تجسيد المشاعر في كلمات بسيطة ومؤثرة، جعلا منه شاعرًا يُعتمد عليه في صناعة الأغاني الناجحة. كل عمل جديد يُقدمه يضيف إلى رصيده الفني ويؤكد مكانته الرائدة في عالم الشعر العربي.