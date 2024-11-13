حفل غنائي يجمع روبي وبهاء سلطان في فاميلي بارك

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد المطربة روبي والفنان بهاء سلطان لإحياء حفل غنائي، ومن المقرر إقامتها يوم الجمعة 6 ديسمبر المقبل، في فاميلي بارك.

وقد تم فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر الحفل عبر الإنترنت، والتي تتوفر بأسعار مختلفة تتراوح بين: (507 جنيه – 807 جنيه – 1507 جنيه – 2507 جنيه).

ومن المقرر أن تقدم روبي مجموعة من أغانيها الجديدة والقديمة ومنها: “حته تانية، ليه بيداري كده، انت عارف ليه، نمت ننه، قلبي بلاستك، الليلة حلوة”.

أحدث أعمال روبي

ويذكر أن، تعاقدت النجمة روبي بشكل رسمي على تقديم بطولة مسلسل درامي جديد في الموسم الدرامي رمضان 2025 بمشاركة النجمة نيللي كريم في عمل يعيدهما من جديد للعمل بعدما أن إلتقيا سويًا في مسلسل "سجن النسا" الذي تم عرضه في عام 2014.

وتدخل روبي ونيللي بروفات العمل الجديد خلال الفترة القادمة من أجل التحضير للعمل وبدء التصوير في أقرب فرصة حيث تجرى حاليا إختيار باقي طاقم العمل الجديد ويتم الإعلان عن تفاصيل العمل قريبا.

مسلسل حضرة العمدة

وكانت آخر الأعمال الدرامية للفنانة روبي هو مسلسل "حضرة العمدة" الذي تم عرضه في رمضان قبل الماضي لعام 2022، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن إلى جانب الفنانة روبي، مثل: سميحة أيوب، صلاح عبدالله، محمود عبد المغني، إدوارد، نهلة سلامة، ومن إخراج عادل أديب.