انت الأن تتابع خبر «حسيت اني مكنتش اعرف حاجه عن البنجر»...نعمة ومعجزة ربانية مختص سعودي يكشف ما يحدث للجسم بعد تناول الشمندر خلال شهر رمضان!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البنجر هو نبات جذري ينتمي إلى فصيلة “المرطميات” ويعرف أيضًا باسم الشمندر أو البنجر الأحمر يتميز بلونه الأحمر الداكن أو الأرجواني، ويزرع في العديد من المناطق حول العالم بسبب فوائده الصحية واستخداماته المتعددة في الطهي يمكن تناول البنجر سواء طازجًا أو مطهوًا، ويستخدم في تحضير العصائر السلطات، الحساء، وحتى الحلويات.

فوائد البنجر

1.تعزيز صحة القلب

البنجر غني بالنيترات التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، مما يساعد في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، وبالتالي يساهم في خفض ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

2. تحسين الأداء الرياضي

يساعد البنجر في تحسين أداء الجسم الرياضي بفضل قدرته على زيادة مستوى الأوكسجين في الدم، مما يعزز القدرة على التحمل أثناء التمارين الرياضية.

3. مفيد للجهاز الهضمي

يحتوي البنجر على الألياف التي تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل الهضم، مما يساهم في الوقاية من الإمساك وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

4. مكافحة الالتهابات

يحتوي البنجر على مضادات الأكسدة مثل البيتالين، التي تساهم في تقليل الالتهابات في الجسم ومكافحة الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

5. دعم صحة الكبد

يساعد البنجر في تعزيز وظائف الكبد وتحفيز إزالة السموم منه بفضل محتواه من البيتالين والمغذيات الأخرى التي تعمل على تنظيف الجسم من المواد السامة.

6. تحسين صحة الجلد