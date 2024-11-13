نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب...مارك روفالو يكشف عن حزنه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعرب النجم العالمى مارك روفالو عن حزنه على الديمقراطيين الذين تعرضوا لـ"ضرب مبرح" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأسبوع الماضي، قائلاً: "في بعض الأحيان يتعين عليك قضاء بعض الوقت في السرير والمشاهدة من بعد".

لقد جعل فوز دونالد ترامب أول رئيس سابق يعود إلى الدور منذ أكثر من 130 عامًا، كما سجل التاريخ باعتباره أكبر رجل يُنتخب لأعلى منصب في أمريكا في سن 78 عامًا، واعترفت الديمقراطية كامالا هاريس لاحقًا بالهزيمة أمام ترامب.



مارك روفالو: لقد تعرضنا لضرب مبرح، ما لا يقتلك يجعلك أقوى



استجاب روفالو للنتيجة بعد حملته الانتخابية لصالح هاريس في الأشهر الأخيرة، وفي حديثه في أحدث ظهور، صرح روفالو: "لقد تعرضنا لضرب مبرح، ما لا يقتلك يجعلك أقوى، ولكن في بعض الأحيان عليك أن تقضي بعض الوقت في السرير قبل أن يحدث ذلك، وكان من الصعب أن آتي إلى هنا، بصراحة."



وقال : "حقيقة أننا هنا تقول الكثير عما نهتم به جميعًا في هذه الحياة، وأريد أن أشكركم جميعًا على قيمكم والحزن والخوف الذي قد تشعرون به أيضًا، لأنني أعلم أنني أشعر به، لقد عانينا من خسارة كبيرة، إنها خسارة تمس بعمق الكثير مما عملنا من أجله وأملنا فيه وحلمنا به لفترة طويلة الآن."