الكويت: اجتماع وزراء داخلية مجلس التعاون يأتي في ظل تطورات غير مسبوقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 نوفمبر 2024 08:36 صباحاً - أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن الاجتماع ال41 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يأتي في ظل تطورات إقليمية ودولية غير مسبوقة.

وقال الشيخ فهد اليوسف خلال ترؤسه وفد دولة الكويت في الاجتماع المقام في العاصمة القطرية الدوحة ووفقا لبيان الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء إن تلك التطورات تفرض علينا تحديات تستدعي منا توحيد الجهود وتكثيف التنسيق بين الأجهزة الأمنية الخليجية في سبيل تعزيز القدرات الجماعية على التصدي للتحديات الأمنية المشتركة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والتطرف ومكافحة انتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود وانتشار ظاهرة المخدرات وتطوير آليات تبادل المعلومات بما يعزز من استقرار المنطقة وحماية مكتسباتها".

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير لدولة قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة متمنيا لمداولات هذا الاجتماع النجاح والتوفيق وأن تتكلل النقاشات بتوصيات نوعية تعزز التعاون الأمني المشترك وأن تسهم في ترسيخ روح الأخوة والتكامل بين الأشقاء في دول مجلس التعاون وبما يلبي تطلعات الشعوب نحو الأمن والاستقرار والازدهار.

وناقش وزراء داخلية دول مجلس التعاون في اجتماعهم عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني المشترك وتوصيات اللجان الأمنية.

كما التقى الشيخ فهد اليوسف على هامش الاجتماع بوزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وتمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الأمني مؤكدا حرص البلدين الشقيقين على تعزيز العمل الأمني المشترك وتطويره في المجالات كافة.