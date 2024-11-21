انت الأن تتابع خبر خلطة القرنفل لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ سيصبح شعرك كشعر الهنديات لن يتوقف عن النمو 2 سنتميتر في اسبوع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكن تطويل الشعر خلال وقت قصير، كما أن هناك بعض الأشخاص يمكن ان يكون لديهم بعض المشاكل الصحية التى تسبب تساقط الشعر وضعفه، ولا يمكن للفتيات استخدام الكريمات في تطويل الشعر خلال فترة بسيطة، لذلك يبحثن عن أفضل المكونات التى يمكن من خلالها تطويل وتكثيف الشعر، لزيادة جماله ولمعانه، حيث أن الشعر القصير الضعيف يجعل شكل الرأس غير مميز، لذلك يمكن استخدام القرنفل في تطويل الشعر، حيث يحتوي على مركبات وفيتامينات مغذية لبصيلات الشعر تساعد على سرعة نموه وكثافته، لذلك يبحث جميع الفتيات عن وصفة القرنفل لتطويل الشعر الضعيف، لذا سوف نوضح لكم الطريقة خلال السطور التالية.

خلطة القرنفل لتطويل وتكثيف الشعر

يدخل القرنفل في الأطعمة كنوع من التوابل التى تعطى الأكلات نكهة مميزة، كما يعتبر علاج ممتاز لمشاكل الجهاز الهضمي، وينصح جميع الأطباء مرضي الجهاز الهضمي بتناوله، ويعتبر غير مكلف وبسيط الثمن، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

المكونات

ملعقتين من القرنفل المطحون.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الخروع كبيرة.

1 ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

يساعد القرنفل على تغذية بصيلات الشعر وزيادة نموه وكثافته ولمعانه، كما تساعد الزيوت على تغذية الشعر وجعله أكثر نعومة وجمال وجاذبية،

لذا يمكن استخدام وصفة القرنفل في تطويل الشعر من خلال إتباع الخطوات التالية.

الخطوة الأولى لابد أن تقوم الفتاة بغسل شعرها وتجفيفه.

بعدها يتم خلط القرنفل وزيت الزيتون والخروع وزيت جوز الهند.

يتم توزيع مزيج القرنفل على الشعر مع تدليك فروة الرأس.

يفضل ترك مزيج القرنفل على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين بعدها يتم غسل الشعر.

تكرار استخدام مزيج القرنفل لتطويل الشعر مرتين في الأسبوع.

فوائد القرنفل للشعر

فوائد القرنفل عديدة ومذهلة، فهو مفيد للجسم والشعر، حيث يساعد على تغذية الشعر من خلال الفيتامينات التى يحتوي عليها، كما يحسن من نمو الشعر وزيادة كثافته، '

كما يمد القرنفل الشعر بالفوائد التالية.

مغذي ممتاز لبصيلات الشعر.

يساعد على سرعة تطويل الشعر.

يمكن استخدامه بشكل مستمر دون القلق من أضراره.

مكون طبيعي وغير ضار على الشعر.

يمكن تطويل الشعر

باستخدام وصفة أخري مكونة من ماء الأرز حيث أن الأرز له دور فعال في تطويل الشعر وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ فقومي بنقع الأرز لمدة 7 ساعات في الماء ثم قومي بتصفية الخليط واستخدمي ماء الأرز وضعيها في زجاجة حيث ثم قومي برش الشعر يوميا بهذا الخليط لمدة شهر وسوف تلاحظين طول الشعر من اول استعمال

صبغ الشعر بالقهوة

المكونات:

كوب من القهوة الثقيلة.

كوب من خل التفاح.

طريقة التحضير

– نقوم بتحضير كوب القهوة الساخن دون وضع سكر، ثم تركه ليبرد.

– نضع القهوة الى الشعر ونفركها جيدًا، حتى تغطي الشعر كله وفروة الرأس.

– نسكب خل التفاح على الشعر، ونترك الخليط لمدة ساعة.

– يغسل الشعر بالماء، وتكرر هذه العملية كل يومين تقريبًا.

هناك وصفة أخري لتطويل الشعر وهذه الوصفة زيت الخروع