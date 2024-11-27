هتندمي لو مجربتهاش...وصفة سحرية للتفتيح..بمكونات منزلية غير مكلفة...النتيجة من أول استخدام..تعرفي عليها!!

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رياض - احمد صلاح - تفتيح البشرة من الأمور الهامة للغاية التي تبحث عنها مختلف السيدات، البشرة الناصعة البياض الخالية من التصبغات تعتبر من ابرز ما تهتم به السيداات، حرصنا من خلال موقعنا بوابة الزهراء التعرف على طريقة تحضير ماسك الخميرة والنشا لتفتيح بكل سهولة من خلال هذا المقال بشكل تفصيلي.

مكونات عمل ماسك الخميرة والنشا

يعتبر هذا الماسك من أفضل الماسكات التي تساعد في التفتيح المضاعف للبشرة حيث يمكنك القيام بمجموعة من الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

في البداية نقوم بخلط معلقة من عصير الليمون مع معلقة كبيرة من جل الصبار.

ومعلقة كبيرة من زيت الزيتون مع إضافة اثنين معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ملعقتين من النشا، نقوم بتقليب هذه المكونات بصورة جيدة مع بعضها البعض.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة.

نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر مع تكرار الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع الواحد.

طريقة عمل ماسك الأفوكادو لتفتيح البشرة

يعتبر هذا الماسك من افضل انواع الماسكات التي يمكن استخدامها للبشرة حيث يمكنك ان تقوم بالخطوات التالية: