مدير مستشفي العودة بغزة: مستشفيات شمال القطاع مهددة بالخروج عن الخدمة

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أحمد جودة - القاهرة - ناشد مدير مشفى العودة في شمال غزة محمد صالحة المنظمات العالمية تزويد المستشفى بالوقود والمستلزمات الطبية بشكل عاجل محذرا من أن مشافي شمال القطاع مهددة بالخروج عن الخدمة بشكل كامل.

وقال صالحة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "55 يوما على حصار شمال غزة، ومشفى العودة، محرومة من إمدادها بالأدوية والمستلزمات الطبية والطعام والوقود لتشغيل المشفى".

وأضاف: "قوات الاحتلال تمنع المنظمات الدولية ذات العلاقة من إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والطعام والوقود للمشفى، وقد قامت قوات الاحتلال بإفراغ الإسعافات التي تحمل مساعدات طبية للمشفى أثناء مهمة للجنة الدولية للصليب الأحمر لتحويل حالات لمشافي مدينة غزة".

وناشد صالحة، منظمات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بتزويد مشفى العودة، بالوقود والأدوية والمستلزمات الطبية والطعام بشكل عاجل.

وأشار إلى "النقص الحاد في أسطوانات الاكسجين بالمشفى"، مشيرا إلى أن "القوات الإسرائيلية لم تسمح بتعبئة أسطوانات الاكسجين مما يهدد حياة عشرات المصابين".

وحذر من أن "النظام الصحي في شمال غزة ينهار وقوات الاحتلال تستهدف المشافي بشكل مباشر، الأمر الذي يهدد بخروجها عن الخدمة بشكل كامل".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ418 على القطاع إلى 44،282 قتيلا، و104،880 مصابا.

وأكدت الوزارة أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أن النساء والأطفال شكلوا قرابة 70 بالمئة من قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ418 حيث استمر الجيش الإسرائيلي بهجماته الجوية والبرية والبحرية المدعومة أمريكيا على مناطق مختلفة في القطاع، فيما تفاقمت المعاناة الإنسانية للنازحين بعد أن أغرقت الأمطار خيامهم.