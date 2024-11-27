الدكتور مصطفى أبو زهرة.. مسيرة حافلة تجمع بين الإدارة والرياضة (بروفايل)

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أحمد جودة - القاهرة - برز الدكتور مصطفى أبو زهرة كواحد من الشخصيات القيادية في المجالين الإداري والرياضي بمصر، ويشغل حاليًا عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ضمن قائمة هاني أبو ريدة.

وُلد في 17 يناير 1984 بمحافظة الإسكندرية، ويُعد من الكفاءات الشابة التي تجمع بين الخبرة العلمية والإدارية.

المؤهلات العلمية:

• حصل على دكتوراه في فلسفة إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

• حصل على ماجستير في الاستثمار بتقدير امتياز عام 2019.

• حاصل على دبلومة في المحاسبة الإلكترونية من جامعة الإسكندرية عام 2004.

• بكالوريوس تجارة قسم المحاسبة من جامعة بنها عام 2004.

المناصب القيادية:

• رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو زهرة للتنمية والإدارة، المشرفة على مشاريع متنوعة في عدة قطاعات اقتصادية.

• رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتطوير العقاري والخدمات التعليمية.

• عضو مجلس إدارة شركة نيو ورلد للخدمات الإعلانية.

الخبرات الرياضية:

• شغل عدة مناصب إدارية في النادي الأوليمبي بالإسكندرية، منها عضوية مجلس الإدارة لثلاث دورات متتالية.

• رئيس لجنة الشباب بالنادي الأوليمبي من 2002 إلى 2012.

• ترأس أكاديمية نادي الزمالك لكرة القدم بالإسكندرية من 2007 إلى 2018.

• شارك في تنظيم العديد من البطولات الرياضية العربية والدولية.

المشاركات الوطنية:

• عضو غرفة العمليات المركزية بمحافظة الإسكندرية لانتخابات الرئاسة في الفترة من 2018 إلى 2024.

• مقرر عام لمعسكرات أبو قير وفعاليات وطنية أخرى.

بخبراته المتعددة وإنجازاته في مجالات الإدارة والرياضة، يمثل الدكتور مصطفى أبو زهرة نموذجًا للشباب القيادي الطموح، ما يعزز دوره في تطوير الرياضة المصرية خلال المرحلة المقبلة.