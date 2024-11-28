انت الأن تتابع خبر أطعمة غنية بالكولاجين تجعلك تبدو وكأنك في عمر العشرين وتفتح البشرة وكأنك استخدمت البوتوكس!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر الكولاجين واحدً من انواع البروتينات الموجودة في جسم الإنسان، وتعتبر اكثر انواع البروتينات الموجودة، حيث انها توجد في خلايا الجلد وخلايا البشرة وخلايا الجسم من الداخل ايضًا، ويظهر تاثير الكولاجين بشكل كبير على البشرة، حيث ان الكولاجين يسهم في الحصول على بشرة نضرة ولامعة وناعمة بدون اي ندوب او اسمرار او بهتان، وهناك الكثير من الاطعمة التي تحتوي على الكولاجين الطبيعي والتي تسهم في الحصول على بشرة نضرة،
اطعمة غنية بالكولاجين
- تأتي في المركز الاول للاطعمة الغنية بالكولاجين الدجاج، حيث ان الدجاج يعتبر واحدًا من الاطعمة الضرورية التي تسهم في انتاج الكولاجين بشكل كبير، حيث ان الاحماض الامينية والمعادن التي تتواجد داخل التجاج تعتبر واحدة من افضل الاشياء التي تساهم في زيادة تواجد الكولاجين في الجسم.
- يعتبر بياض البيض من الاطعمة الغنية بالكولاجين ايضًا، حيث انه يحتوي على الحمض الاميني الذي يدعى خمض البرولين، والذي يعتبر واحدًا من المكونات الاساسية التي تساهم في انتاج الكولاجين داخل الجسم.
- يحتوي الثوم على مركب يدعى الكبريت وهو الذي يعتبر من المركبات الضرورية التي تسهم في الحفاظ على سلامة الانسجة بشكل كبير، كما انه يساهم في الزيادة من انتاج الكولاجين داخل الجسم ايضًا.
- تحتوي كافة انواع البقويات المتنوعة كالعدس والحمص على نسبة عالية من الكولاجين الطبيعي.