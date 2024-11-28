انت الأن تتابع خبر أطعمة غنية بالكولاجين تجعلك تبدو وكأنك في عمر العشرين وتفتح البشرة وكأنك استخدمت البوتوكس!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الكولاجين واحدً من انواع البروتينات الموجودة في جسم الإنسان، وتعتبر اكثر انواع البروتينات الموجودة، حيث انها توجد في خلايا الجلد وخلايا البشرة وخلايا الجسم من الداخل ايضًا، ويظهر تاثير الكولاجين بشكل كبير على البشرة، حيث ان الكولاجين يسهم في الحصول على بشرة نضرة ولامعة وناعمة بدون اي ندوب او اسمرار او بهتان، وهناك الكثير من الاطعمة التي تحتوي على الكولاجين الطبيعي والتي تسهم في الحصول على بشرة نضرة،

اطعمة غنية بالكولاجين