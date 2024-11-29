روبن أموريم: ارتبكنا قليلاً وفوزنا مستحق

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:56 صباحاً - علّق مدرب مانشستر يونايتد، روبن أموريم، على فوز فريقه الصعب على ضيفه بودو/ غليمت النرويجي 3-2 في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الأوروبي بكرة القدم.

وكانت هذه المباراة هي الأولى للمدرب روبن أموريم في الأولد ترافورد بعد انتقاله إليه من سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وقال أموريم في تصريحات بعد المباراة: عانينا من بعض الارتباك في النهاية لمحاولة الحفاظ على النتيجة… اللاعبون قاموا بعمل رائع، لقد ركضوا وضغطوا وحاولوا القيام بالأشياء التي عملنا عليها في الأيام الماضية.

وحول الاستقبال الذي تلقاه في أولد ترافورد، قال: نصف الملعب لا يعرفني، لقد جئت من البرتغال ولم أفعل شيئاً لهذا النادي حتى الآن، ومع ذلك، فإن جمهور أولد ترافورد جعلني أشعر وكأنني في بيتي، وسأحافظ على هذا حتى نهاية مسيرتي.

وأتم تصريجاته: عقلية الفريق الآن هي الاحتفاظ بالكرة، إنهم يحاولون حقاً، وأعتقد أننا حققنا فوزاً مستحقاً على بودو غليمت.