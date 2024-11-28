كابيتانو مصر يستعرض مواهبه مع انطلاق الموسم الثالث

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 10:35 مساءً - استعرض برنامج "كابيتانو مصر" مواهبه الشابة التي طرقت أبواب الاحتراف في الأندية المصرية، قبل انطلاق موسمه الثالث اليوم الخميس.

وبدأت قناة أون تايم سبورتس، منذ قليل، إذاعة منافسات الموسم الثالث على التوالي من مشروع كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب، والذي تطلقه الشركة المتحدة للرياضة.

ونظمت الشركة المتحدة للرياضة مؤتمراً صحفياً، أمس الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل الموسم الثالث من كابيتانو مصر، المخصص لاكتشاف المواهب الكروية.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل، عبر برنامج كابيتانو مصر، فى الموسم الثالث المقرر انطلاقه اليوم 28 نوفمبر الجارى.

ودعت المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر للاستعداد للموسم الثالث من كابيتانو مصر، 28 نوفمبر ووصفت الحدث برحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل، الشركة المتحدة للرياضة.. الوكيل الإعلاني الحصري.

حقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحاً كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع في مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة في إمكانيات الشباب المصري وقدرته على تحقيق التميز في مختلف المجالات الرياضية.

وظهر نجوم الكرة المصرية على رأس المدربين لفرق برنامج كابيتانو مصر، في مقدمتهم أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق، وعصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والفراعنة السابق، بصحبة عمرو الحلوانى لاعب حرس الحدود وإنبى السابق، وشريف عبد الفضيل لاعب الفريق الأحمر السابق، وطارق السعيد نجم فريق الزمالك السابق، وعبد الستار صبرى نجم منتخب مصر الأسبق، ومحمد صلاح مدرب الزمالك السابق.

ويهدف برنامج "كابيتانو مصر" إلى اكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وتقديم الرعاية الفنية والبدنية اللازمة لهم، بما يسهم في تطوير إمكاناتهم وتأهيلهم لاحتراف اللعبة على المستوى المحلي والدولي. يتميز البرنامج بتوفير بيئة تدريبية احترافية، إضافة إلى تسليط الضوء على قصص نجاح الرياضيين الشباب، ليكونوا قدوة لأقرانهم في المجتمع.