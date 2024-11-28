منى زكي تتألق في هوليوود وتحتفل بنجاح فيلم “رحلة 404”

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 06:00 مساءً - أطلت النجمة المصرية منى زكي على السجادة الحمراء في مهرجان هوليوود للفيلم العربي، وذلك خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد “رحلة 404”. وقد عبرت منى عن سعادتها الغامرة بهذا الإنجاز، مؤكدةً على أهمية تسليط الضوء على السينما العربية على المستوى الدولي.

“رحلة 404” يحظى بإشادة واسعة

حظي فيلم “رحلة 404” بإشادة كبيرة من النقاد والجمهور، وذلك بفضل قصته المشوقة وأداء نجومه المتميز. ويعتبر الفيلم من أهم الأعمال السينمائية المصرية التي تمثل مصر في المحافل الدولية.

منى زكي تشكر فريق العمل

وجهت منى زكي الشكر إلى فريق عمل الفيلم، بدءًا من المخرج هاني خليفة وكاتب السيناريو محمد رجاء وصولاً إلى جميع الممثلين والفنيين الذين ساهموا في نجاح هذا العمل.

أهمية مهرجان هوليوود للفيلم العربي

يعتبر مهرجان هوليوود للفيلم العربي منصة هامة لعرض الأفلام العربية وتسليط الضوء على المواهب العربية الشابة. ويسعى المهرجان إلى تعزيز الحوار الثقافي بين الشرق والغرب.