ليندسي لوهان: من هوليوود إلى دبي… حياة هادئة ومستقرة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 07:59 مساءً - بعد مسيرة حافلة في هوليوود، اختارت النجمة ليندسي لوهان أن تستقر في دبي، حيث تعيش حياة هادئة ومستقرة مع زوجها بدر شماس وابنها لؤي.

روتين يومي بسيط

في حديث لها تزامنًا مع إطلاق فيلمها الجديد “Our Little Secret”، كشفت لوهان عن تفاصيل حياتها اليومية في دبي، والتي تتمحور حول عائلتها. فقالت: “أستيقظ مع ابني، وأشاركه طعام الفطور قبل أن أذهب إلى البيلاتس أو في رحلة إلى الحديقة.” وأضافت أن حياتها في دبي لا تختلف كثيراً عن حياة أي أم عادية، مشيرة إلى أنها تستمتع بالهدوء والاستقرار الذي تجده في دبي.

دبي ملاذها الآمن

انتقلت لوهان إلى دبي في عام 2014، بعد أن قررت الابتعاد عن صخب هوليوود والتركيز على حياتها الشخصية. وقد وجدت في دبي ملاذًا آمنًا لها، حيث تمكنت من إعادة بناء حياتها المهنية والشخصية.

زواج سعيد وأمومة سعيدة

التقت لوهان بزوجها بدر شماس في دبي، وتزوجا في عام 2022. وفي العام الماضي، رزقا بابنهما لؤي. وتبدو لوهان سعيدة جداً بحياتها الجديدة كأم وزوجة.

فيلم “Our Little Secret”

يأتي هذا الكشف عن حياة لوهان الخاصة تزامنًا مع عرض فيلمها الجديد “Our Little Secret” على Netflix. ويحكي الفيلم قصة زوجين سابقين يجدان نفسيهما مجبرين على قضاء عيد الميلاد معًا بعد اكتشافهما أن شريكيهما الحاليين هما شقيقان شقيقان.