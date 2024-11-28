آلام الحرقة.. كيف يمكن التخلص منها؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 06:00 مساءً - ما هي آلام الحرقة؟

آلام الحرقة، التي تُعرف طبيًا بحرقة المعدة، هي شعور حارق يحدث في منطقة الصدر خلف عظمة القص. ينتج هذا الشعور عندما يتدفق حمض المعدة عائدًا إلى المريء. قد يكون هذا الإحساس مزعجًا ومؤلمًا، وقد تتفاقم الأعراض بعد تناول الطعام أو عند الاستلقاء.

أسباب آلام الحرقة

هناك عدة عوامل قد تسهم في الشعور بآلام الحرقة، منها:

الأطعمة الدهنية أو الحارة

الكافيين والمشروبات الغازية

التدخين

الوزن الزائد أو السمنة

الإفراط في تناول الطعام

خلل في وظيفة الصمام الذي يفصل بين المعدة والمريء

طرق التخلص من آلام الحرقة

لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تساعد على تخفيف أو حتى منع آلام الحرقة:

تجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب الحرقة.

الابتعاد عن التدخين والكافيين.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلاً من وجبة كبيرة.

رفع الرأس على السرير لتجنب الاستلقاء التام.

تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب إذا كانت الحالة مزمنة.

ممارسة الرياضة بانتظام للمساعدة في الحفاظ على وزن صحي.

العلاجات المنزلية والنصائح

بالإضافة إلى التغييرات في نمط الحياة والأدوية، هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تكون فعالة:

تناول لبن أو زبادي، لأن منتجات الألبان قد تساعد في تهدئة المعدة.

شرب كوب من الماء الفاتر أو الشاي العشبي مثل النعناع والزنجبيل.

استخدام العلكة الخالية من السكر لمساعدة اللعاب في معادلة الحمض.

من المهم استشارة الطبيب في حال استمرار الأعراض لفترة، لأن الحرقة المتكررة قد تكون علامة على حالة طبية أكثر خطورة مثل مرض الجزر المعدي المريئي (GERD).

إذا اتبعت هذه النصائح والإرشادات، يمكنك تقليل وتيرة وشدة آلام الحرقة وتحسين جودة حياتك اليومية.