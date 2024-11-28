روبن أموريم يطلب ضم مدافع بنفيكا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 06:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، طلب صفقة من الدوري البرتغالي، لتعزيز دفاع الفريق.

والحديث عن مدافع بنفيكا، توماس أراوجو، والذي يقدم مستويات مميزة رفقة فريقه، خلال الموسم الحالي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد مستعد لدفع 50 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدمات المدافع البرتغالي.

وأفادت الصحيفة: “أموريم سيعقد اجتماعاً مع صناع القرار في مانشستر يونايتد، يوم الجمعة، من أجل مناقشة إمكانية التحرك لضم اللاعب”.

يأمل روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، في تعزيز دفاع الشياطين الحمر بأحد نجوم الدوري البرتغالي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وذكرت صحيفة “ذا صن”: “مدرب مانشستر يونايتد الجديد، يستهدف ضم نجم بنفيكا الصاعد توماس أراوجو البالغ من العمر 22 عامًا، وقد يستعد النادي لدفع 50 مليون جنيه إسترليني لضمه”.

ويتمتع أراوجو بجميع الصفات التي يبحث عنها أموريم، فهو طويل القامة، ويمرر الكرة بشكل جيد، وقوي جسدياً، ويمكنه اللعب في الوسط أو على الجانب الأيمن من الدفاع